Sorteio de R$ 1 milhão do Nota Paraná em novo formato será nesta quinta

A primeira edição do sorteio especial do programa Nota Paraná em seu novo formato acontece nesta quinta-feira (8), às 9h30. Serão R$ 2 milhões em prêmios distribuídos em valores que vão de R$ 50 até o cobiçado prêmio máximo de R$ 1 milhão. O sorteio é organizado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e pode ser acompanhado online pelo YouTube, Instagram e Facebook da pasta.

O novo formato do programa está em vigor desde maio e alterou a distribuição dos prêmios mensais. Além de permitir que mais pessoas fossem contempladas ao longo do ano, a reformulação criou sorteios especiais com a entrega de premiações de R$ 1 milhão em datas especiais.

“Teremos mais um milionário no Paraná em agosto”, antecipou a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini. “Neste mês especial de Dia dos Pais, serão R$ 2 milhões sorteados para pessoas físicas, além dos sorteios do Paraná Pay e das organizações sociais, totalizando R$ 5 milhões distribuídos pelo programa estadual”.

Ao todo, o sorteio especial contará com 3.106.517 participantes, que vão concorrer com 27.959.669 bilhetes — uma média de nove por pessoa. Os bilhetes são gerados a cada R$ 200 acumulados em compras em que o contribuinte solicita o registro do CPF na nota fiscal.

De acordo com as novas regras, os sorteios especiais acontecem nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro. Em cada uma destas datas, 15.103 bilhetes serão premiados com a seguinte distribuição:

1 prêmio de R$ 1 milhão

1 prêmio de R$ 100 mil

1 prêmio de R$ 50 mil

100 prêmios de R$ 1 mil

15.000 prêmios de R$ 50

Nos demais meses, o valor de R$ 2 milhões é sorteado em prêmios menores, contemplando mais pessoas. Nesses casos, as cifras variam de R$ 50 a R$ 100 mil.

PARANÁ PAY E INSTITUIÇÕES – O sorteio desta quinta-feira não se limitará apenas aos R$ 2 milhões entregues às pessoas físicas que colocaram o CPF na nota. Embora o prêmio especial de R$ 1 milhão seja o grande atrativo, o Nota Paraná também promove outros sorteios.

Para as instituições sociais cadastradas, o programa vai entregar um total de R$ 2,2 milhões. Ao todo, serão 20.040 prêmios de até R$ 5 mil, com 1.444 entidades participantes e 7.197.513 bilhetes gerados.

Já o Paraná Pay permitirá que mais de 2 milhões de consumidores cadastrados concorram com 19,2 milhões de bilhetes a 8 mil prêmios de R$ 100 cada. Para participar da modalidade, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso relacionados aos créditos e prêmios do Paraná Pay. Todo valor obtido pode ser transferido para a conta bancária associada ao Nota Paraná.

COMO PARTICIPAR – Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA. As notas fiscais com CPF também geram bilhetes para os sorteios mensais. A adesão pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

