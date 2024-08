Sistema Fecomércio Sesc Senac PR arrecada livros para reconstrução de acervos literários no RS

Passados três meses da tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR acaba de lançar uma nova campanha com o objetivo de amenizar os impactos das enchentes no estado gaúcho.

De 7 de agosto a 30 de setembro, a Campanha de Arrecadação de Livros busca sensibilizar a população para a doação de livros para apoiar a reconstrução de bibliotecas e acervos literários nas áreas mais afetadas no extremo sul do país.

A destruição de bibliotecas e acervos literários nas escolas e instituições educacionais resultou em um déficit significativo para a população local, prejudicando o acesso a recursos educacionais e culturais fundamentais que vão além de danos materiais. “A leitura nos permite uma certa abstração e pode oferecer um conforto psicológico e moral, espantar a solidão e diminuir o estresse. Ler é um prazer sem limites, um livro nos permite estar em lugares distantes, em cidades não conhecidas, viajar sem sair do lugar. Nos oferece entretenimento e conhecimento. Queremos levar um pouco de conforto ao povo gaúcho”, frisa o vice-presidente da Fecomércio PR, Paulo César Nauiack.

Como Contribuir

Os livros doados devem estar novos ou em bom estado de conservação e podem ser de diversos gêneros, incluindo:

Literatura;

Literatura infanto-juvenil;

Histórias em quadrinhos;

Teoria literária;

Artes visuais, cultura, filosofia, cinema, teatro, biografias

Não serão aceitos exemplares de:

Cópias de livros;

Enciclopédias;

Apostilas;

Livros técnicos;

Livros didáticos;

Fitas VHS, DVD, CD e outras mídias;

Coleções incompletas;

Obras rasuradas ou rasgadas.

As doações podem ser entregues nas unidades do Sesc e do Senac em todo o Paraná, sedes de sindicatos filiados à Fecomércio PR e das Câmaras da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios. “Ainda há muito há ser reconstruído. Não se faz uma vida plena sem literatura, sem estudo. Precisamos de alimentos, de roupas, mas também de cultura, para fixarmos conhecimentos e novas ideias”, frisa o diretor regional do Sesc PR, Carlos Alberto de Sotti Lopes.

Triagem e identificação

Os livros arrecadados serão triados e separados por gênero e categoria. Após a triagem, as doações serão enviadas ao Sesc RS, que destinará os livros às instituições de ensino e espaços educacionais mais afetados do estado gaúcho. “Esta é uma campanha não apenas para o presente, mas para o futuro do Rio Grande do Sul. É mais uma forma de fazer um pouco mais para minimizar os impactos de tantas perdas”, pontua o diretor regional do Senac PR, Sidnei Lopes de Oliveira.

Crédito: Divulgação/Assessoria