Sinttracovel também obtém liminar da Justiça e impede licitação do transporte de Cascavel

Pouco tempo depois do TCE-PR (Tribunal de Contas do Paraná) conceder uma liminar para que a prefeitura de Cascavel suspenda a licitação dos serviços do transporte que seria realizada na próxima segunda-feira (9), o Sinttacovel (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivo Urbano Fretamento Escolar e Escolar Rural de Cascavel) também obteve uma decisão liminar favorável para a suspensão do processo.