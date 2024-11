Silvia Massaro é eleita a nova presidente da OAB Cascavel

A Chapa “OAB Para Todos” – liderada pela advogada Silvia Regina Mascarello Massaro – foi eleita hoje (22) para comandar a gestão da OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Cascavel) no triênio 2025/2027. A chapa, que tem como vice-presidente o advogado Eduardo Biavatti Lazarini, assumirá o mandato a partir de 1º de janeiro.

O processo eleitoral, realizado de forma online pela OAB Paraná, teve início às 9h e foi concluído às 17h, com a divulgação online. Na Subseção de Cascavel, foram registrados 2.566 votos, sendo 2.495 votos válidos e 71 brancos. Do total de votos válidos, 1.412 foram para a Chapa 11 – “OAB para Todos” (56,59%) e 1.083 para a Chapa 10 – “Pela Ordem” (43,41%), composta pelos advogados Higor Oliveira Fagundes e Daniella Ciappina Novelli Nardello.

Com esta vitória, Silvia Massaro se torna a segunda mulher eleita presidente da OAB Cascavel em seus 50 anos de história. A primeira foi Nerilda Bittencourt Vendrame, que presidiu a Subseção na gestão 2001 a 2003.

Nova diretoria eleita

A nova diretoria que assumirá em janeiro é composta por Silvia Mascarello Massaro na presidência e Eduardo Lazarini na vice-presidência; Eliane Deola, como secretária geral, Carla Kelli Schons de Lima como secretária geral adjunta e Josnei Oliveira da Silva como tesoureiro.

O grupo terá a responsabilidade de representar mais de 3,3 mil advogados ativos da Subseção, que abrange 14 comarcas nas cidades de Cascavel, Anahy, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafelândia, Capitão Leônidas Marques, Catanduvas, Corbélia, Ibema, Iguatu, Lindoeste, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste e Três Barras do Paraná.