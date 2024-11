Show da Família Lima será atração especial na abertura do Natal em Cascavel

Entretanto, é um espetáculo para brindar e celebrar as festas de fim de ano no melhor estilo: em família e para as famílias. A apresentação é carregada de emoção. O músicos convidam o público para momentos únicos, embalados pelos sucessos da época, como “Noite Feliz” e “Bate o Sino”, além de “Meu Guri” e “Amor de Sobra”. O desfecho, em clima de comemoração, acontece com a releitura de “Família”, sucesso na voz do grupo Titãs e tema do programa Tamanho Família (Globo), do qual a Família Lima foi a banda oficial pela cinco anos consecutivos.

Com novos arranjos para tradicionais canções de Natal e releitura de sucessos, o show da Família Lima convida todos a sentirem o gostinho do Natal.

A comemoração dos 73 anos de Cascavel e a abertura do Natal dos Pioneiros será um momento de grande celebração no Município.

A Família lima se apresenta no palco com, Lucas Lima (violino, guitarra e Voz), Amon Lima (violino) Moisés Lima (Cello e contrabaixo), Allen Lima( teclados), Marcell Cardoso ( bateria) e Bruno Piapara (Guitarra).

Contudo, todos os arranjos foram cuidadosamente pensados por Lucas Lima.“A ideia é que todos celebrem essa data especial com a gente. O espírito natalino não tem exatamente a ver com uma data específica, tem a ver com família, com a união entre as pessoas queridas. Queremos que todos se sintam em uma grande festa de Natal com a gente”, conta Lucas Lima.

O show é baseado no DVD “Natal em Casa”, projeto que coroa a trajetória vertiginosa de 30 anos de Família Lima, que começou sua carreira em 1994, no Rio Grande do Sul, e hoje faz shows por todo o Brasil e exterior.

Sobre o Grupo Família Lima



Por fim, formado em 1994, o Grupo Família Lima é uma história de sucesso no show business.

Com 9 discos e 5 DVDs lançados, já venderam mais de um milhão de cópias e se apresentaram nas mais importantes casas de shows do Brasil, além de já terem excursionado em mais de 13 países, dentre eles EUA, Áustria, França, Espanha, Alemanha e Vaticano, este último, inclusive, para o Papa João Paulo II e um público de 500 mil pessoas.

Fonte: Secom