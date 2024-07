Sesi PR comemora 78 anos presente em todo o estado

– Desde a sua fundação em 20 de julho de 1946, o Sesi Paraná dedica-se a melhorar a vida dos trabalhadores e suas famílias. Ao longo dos 78 anos, evoluiu juntamente com a indústria paranaense, adaptando-se às suas necessidades e desafios.

Com foco em Segurança e Saúde, Educação Básica, Cultura e Responsabilidade Social, o Sesi está presente em todos os municípios do estado, seja por meio de suas unidades físicas ou das unidades móveis de saúde, prevenção do câncer, radiologia e cultura, proporcionando comodidade e agilidade no atendimento às indústrias, onde elas estiverem.

“Ao longo desses 78 anos, o Sesi Paraná tem sido um pilar fundamental para o desenvolvimento do setor industrial no estado. Nosso compromisso é proporcionar soluções integradas de segurança e saúde, além de uma educação de qualidade, que atenda às demandas da indústria e promova o bem-estar dos trabalhadores e suas famílias. Continuaremos a inovar e a nos adaptar para manter nossa posição de liderança e impacto positivo na sociedade”, afirma Hugo Ceron Molina, superintendente do Sesi Paraná.

Segurança e Saúde

O Sesi é o principal provedor de Segurança e Saúde para o setor industrial paranaense. Não à toa, neste ano, pelo 11º consecutivo, conquistou o Top Of Mind de Proteção – importante premiação da área. Somente em 2023, aplicou mais de cem mil vacinas contra a gripe; realizou mais de 20 mil exames de prevenção do câncer gratuitos e mais de 500 mil exames de auxílio diagnóstico; impactando mais de 325 mil trabalhadores.

Sempre atento às necessidades da indústria, recentemente lançou novidades no mercado com o objetivo de aumentar a produtividade e a competitividade do setor, como o Cashback Sesi de Programas Legais, o Programa Sesi de Saúde Mental e a consultoria em Gestão de Atestados.

Educação e Cultura

Com foco na formação e valorização da indústria e a retenção dos trabalhadores, a Educação Básica e Cultura do Sesi tem o compromisso de oferecer uma educação de qualidade, além de construir iniciativas culturais que potencializem a aprendizagem com cultura e inovação. Em todo o estado, são 34 unidades (há uma em Campinas, com o projeto Crescer na Indústria, na Robert Bosch) com ofertas que vão da Educação Infantil ao Ensino Médio, além da Educação Continuada e Educação de Jovens e Adultos.

Somente no ano passado, foram mais de 9.300 matrículas nos Colégio Sesi da Indústria (Regular, Internacional e de Referência), mais de 18 mil de EJA (gratuitas) e 13 mil na Educação Continuada. Já quando o assunto são as ações culturais, foram, mais de 71 mil expectadores em 53 municípios.

Responsabilidade Social

Desde 2003 o Sistema Fiep protagoniza ações em prol das Agendas Globais de Sustentabilidade no Paraná. O propósito é impulsionar o desenvolvimento sustentável das indústrias paranaenses, incentivando o engajamento do setor e da sociedade nas temáticas sociais, ambientais e econômicas, que ganha cada vez mais visibilidade por conta da preocupação do mercado e dos consumidores com a sustentabilidade e responsabilidade.

Para isso, abriu a Chamada Sesi ESG, iniciativa alinhada com os compromissos globais do Sesi junto ao Pacto Global da ONU, destacando-se em ações de sustentabilidade e responsabilidade social, como o Prêmio Sesi ODS e o Congresso Sesi ODS. Em 2023 foram 300 indústrias inscritas na primeira fase da chamada, e 584 pessoas capacitadas na Mentoria Sesi ESG. Recentemente, lançou o programa Indústria Acolhedora, que objetiva responder à necessidade do setor industrial paranaense, que enfrenta uma escassez de mão de obra qualificada, e incentivar o setor privado a colaborar com soluções para a crise migratória.