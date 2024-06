Sesc inaugura o Hotel Fazenda de R$ 105 mi em Cascavel na sexta

O Sistema Fecomércio Sesc Senac PR estabelece um marco em sua trajetória de expansão: o Sesc Cascavel Hotel Fazenda. Localizado em uma área de mais de um milhão de metros quadrados, o novo hotel promete ser um refúgio rural de excelência. A solenidade de inauguração está marcada para esta sexta-feira (14), às 17h. “Fico muito feliz e agradecido por poder entregar uma obra desse porte para a cidade de Cascavel e a Região Oeste, beneficiando os trabalhadores do comércio, comerciantes e o público com uma infraestrutura completa de lazer para dias de descanso e para as férias”, destacou o presidente do Sistema, Darci Piana.

Situado estrategicamente na BR-277, Km 568, ao lado da praça de pedágio, o Sesc Cascavel Hotel Fazenda oferece uma infraestrutura impressionante com mais de 16.780,7 m² de área construída. O edifício principal dispõe de 60 apartamentos, além de um parque aquático que inclui piscina infantil, piscina com hidromassagem e borda infinita, além de uma lanchonete. Outros dez chalés fazem parte do empreendimento, que poderá hospedar até 208 pessoas simultaneamente.

Para gastronomia e lazer, o hotel possui um restaurante com capacidade para 250 pessoas, bar e café. No complexo esportivo, os hóspedes encontrarão um espaço fitness, ginásio poliesportivo, quadra de tênis, quadra de futebol em grama sintética, duas quadras de vôlei de areia, playground, redário e bicicletas para passeio. As opções de entretenimento incluem um cinema, home theater, sala de jogos, brinquedoteca, loja de souvenirs, além de amplo estacionamento. Deck com vista panorâmica para piscinas, bosque, passagem dos trens e o pôr do sol característico da região Oeste completam a infraestrutura do refúgio rural.

“A inauguração deste hotel representa um avanço significativo para Cascavel. Com a previsão de receber até 10.400 hóspedes por ano, o hotel oferecerá estadias de longa permanência, de sete dias, proporcionando aos trabalhadores do comércio um lugar para desfrutar de suas férias. Estamos empenhados em promover uma conexão entre o hotel e os nossos pontos turísticos. Este projeto eleva Cascavel a um novo patamar. Agradeço a todos os envolvidos, ao empenho do vice-governador do estado e presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR por tornar esta visão uma realidade”, pontua o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos.

Convenções

Um dos destaques do Sesc Cascavel Hotel Fazenda é o Centro de Convenções, com capacidade para 500 pessoas, completo com camarins, Sala VIP e Business Center, ideal para convenções e eventos corporativos.

Comprometido com a sustentabilidade, o hotel possui poços artesianos, utiliza aquecimento de água com placas solares, geração de energia fotovoltaica, estações de tratamento de água e esgoto, reutilização de água da chuva, práticas de compostagem para minimizar seu impacto ambiental, preservando mais de 200 mil m² de áreas de mata nativa. O hotel dispõe de dois elevadores panorâmicos, geradores de energia e um sistema de segurança com 90 câmeras. O sistema de tratamento em piscina elevada é outro diferencial da infraestrutura.

Todos os ambientes são totalmente climatizados, garantindo o conforto dos hóspedes em qualquer estação do ano. Além disso, o espaço possibilita caminhadas com acessibilidade e identificações em braile. “O Sesc PR realizou um investimento significativo em torno de R$105 milhões, na construção do Sesc Cascavel Hotel Fazenda. Estamos entregando ao público uma estrutura de altíssimo padrão. […] Este é o nosso segundo empreendimento hoteleiro do Sesc Paraná, o primeiro é o Hotel Sesc Caiobá, refletindo nossa vasta experiência no Turismo Social e compromisso com a qualidade e bem-estar de nossos hóspedes”, reforça o diretor regional do Sesc PR, Carlos Alberto de Sotti Lopes.

Obras

A Comissão de Obras responsável pela realização deste projeto é presidida pelo conselheiro do Sesc PR, Carlos Rodrigues do Nascimento, composta pelos conselheiros Nelcir Antônio Ferro, Luis Antônio Langer, Gélcio Miguel Schibelbein, Beloir João Rotta e Everton Calamucci.

“Sinto satisfação e honra por ter sido nomeado para gerenciar esse empreendimento, que é o maior investimento do Sesc PR. Destaco o trabalho conjunto com a área técnica, a presidência e o conselho do Sesc, especialmente durante a pandemia, quando enfrentamos incertezas, mas conseguimos manter o equilíbrio e concluir a obra. O hotel é mais do que um novo equipamento turístico; é uma oportunidade para fomentar o turismo e a economia local”, conclui Nascimento.

Foto: Sesc