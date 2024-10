Seleção de basquete em cadeira de rodas estreia no Sul-Americano

Com elenco renovado, a seleção brasileira masculina de basquete em cadeira de rodas estreia na noite desta nesta terça-feira (29) no Campeonato Sul-Americano, em Bogotá (Colômbia). A partir das 18h15 (horário de Brasília), o Brasil encara a Venezuela, no Venezuela às 18h15 (horário de Brasília) no Ginásio Coliseo Cayetano Cañizares. A partida terá transmissão ao vivo no YouTube. Além do título, o torneio garante vaga na Copa América de 2024 aos quatro primeiros colocados.

O Sul-Americano é a primeira competição internacional no ciclo de preparação para os os próximos Jogos Paralímpicos, daqui a quatro anos em Los Angeles (Estados Unidos). O Brasil ficou fora das duas últimas edições (Tóquio 2020 e Paris 2024). O torneio reúne ainda Argentina, Chile, Peru e Colômbia.

“Viemos com uma equipe muito jovem, buscando dar entrosamento e para conhecermos um a um a nível internacional. No nosso critério, a gente analisa o atleta nos jogos nacionais e também internacionais. Eles já passaram pelo critério nacional, agora trouxemos eles para uma competição internacional para observar como eles se comportam”, detalhou o técnico Itamar da Silva, em depoimento à Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas (CBBC).

Dos 11 convocados para o torneio, quatro estão vestindo a amarelinha pela primeira vez. É o caso dos jogadores Norton Rodrigues, Dario Filho, José Maranhão e Dione Schug.