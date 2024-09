Segurança Empresarial da Itaipu completa 50 anos

A Segurança Empresarial da Itaipu Binacional comemora, nesta quinta-feira (3), 50 anos de criação. Em 1974, a “Assessoria de Segurança de Itaipu” (que viria a se chamar Segurança Empresarial em 1990) era composta pelos homens conhecidos como marrom-glacê, em alusão à cor do uniforme. Mas poderiam ser chamados de guardiões binacionais, porque são responsáveis pela segurança da usina de Itaipu e de um bem ainda mais importante: as pessoas que trabalham e visitam a hidrelétrica.

As comemorações do cinquentenário da Segurança Empresarial de ambas as margens começam nesta terça-feira (1º), com uma exposição de uma das primeiras patrulhas utilizadas por guardas da segurança da usina, no acesso principal da Itaipu, na Margem Direita. Além disso, também será aberto um espaço memorial sobre a segurança na Margem Esquerda na entrada da SE.AD. Haverá ainda, durante todo o mês, uma mostra itinerante do Fusca usado pelos primeiros agentes de segurança da margem brasileira. Essa mostra começará no Segurança Empresarial, passando pelo Centro de Recepção de Visitantes e outros pontos da usina. No dia 30 de outubro, os diretores da empresa participam de uma cerimônia binacional, no salão Itaipu Roga (lado paraguaio).

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, parabeniza “as diferentes gerações que, ao longo desses anos, vêm cuidado do nosso patrimônio. E lembra que, não por coincidência, a Segurança Empresarial tem a mesma idade de fundação da Itaipu Binacional. Ela cresceu junto com cada área da empresa”. A Itaipu Binacional criou a área de segurança cinco meses após sua fundação e apenas três meses antes do início das obras, em janeiro de 1975.

Ademais, o superintendente de Segurança, coronel Washington Alves da Rosa, explica que a área tem como finalidade coordenar e supervisionar as atividades de segurança da entidade, assessorando o diretor geral sobre assuntos referentes ao tema. “É um grande orgulho estar à frente da área e um grande privilégio fazer parte dessa história.”

Um grande time

150 pessoas, sendo 141 homens e nove mulheres, formam o time da Segurança no Brasil. O Corpo de Bombeiros, que tem uma forte atuação dentro e fora da empresa, faz parte do grupo. Além disso, a área é também responsável pela gestão de contrato de prestação de serviços que reúne outros 180 vigilantes terceirizados (as). Eles (as) atuam na segurança dos escritórios externos e outras áreas de interesse da Usina, margem esquerda.