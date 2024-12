Sanepar entrega quase 200 quilos de tampinhas plásticas ao Programa Tampinha Paraná

ATENÇÃO!

Alguns serviços do portal do Detran-PR estarão indisponíveis no dia 31 de dezembro

Paraná - No dia 31 de dezembro, o portal do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) estará com alguns serviços indisponíveis devido à manutenção e atualização dos sistemas por parte do próprio órgão e da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFA). Desta forma, os cidadãos que necessitarem de algum serviço ainda para 2024 deverão solicitá-lo ao órgão até […]