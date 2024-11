Radares eletrônicos: Multas de outubro têm uma “leve queda”

A Transitar divulgou nesta semana o balanço das multas dos “olheiros do trânsito” do mês de outubro, que apresentou uma leve queda em comparação ao mês anterior. As vias da cidade contam com 47 radares ativos que flagram as principais infrações de trânsito – como trafegar em velocidade acima da permitida, fazer conversão à esquerda irregularmente, ‘furar’ o sinal vermelho, parar sobre a faixa de pedestres e até trafegar sobre a faixa exclusiva do transporte público.



Em outubro, os equipamentos contabilizaram um total de 10.945 multas, uma queda leve em comparação ao mês anterior que fechou em 11.470. A infração que é líder do ranking – velocidade cima do permitido – passou de 6.130 para 6.011. Outra queda ocorreu na quantidade de conversão irregular à esquerda que passou de 3.337 para 3.178 infrações, uma multa bastante comum, mesmo com a proibição ter sido implantada desde que os ônibus do transporte público passaram a circular na avenida.



As multas por transitar nas faixas de ônibus tiveram um aumento de 60 para 71 e a maior redução foi nas multas por parar sobre a faixa de pedestres, que caiu de 170 para 52. Em todo o ano, os radares já aplicaram 106.873 mil multas, destas 64.051 no primeiro semestre do ano e o restante de julho a outubro.