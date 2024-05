Programa de justiça fiscal possibilita regularizar dívidas com a Prefeitura

Atenção, contribuintes de Cascavel, se você tem dívidas com a Prefeitura, aproveite a oportunidade de acertar as contas com descontos. Por meio da Lei Municipal nº135/2023, que está em vigor desde o ano passado, os cascavelenses podem regularizar a situação fiscal com o Município ainda este ano.

Com o nome de Desconta, o programa de justiça fiscal, já atendeu 5,5 mil contribuintes e arrecadou R$ 5.581.623,91. Os recursos são utilizados em políticas públicas e obras que transformam e melhoram a nossa cidade de Cascavel.



“Clique aqui” para parcelar e pagar seus débitos com desconto.

Os contribuintes terão descontos sobre juros e multas, de 50% para pagamentos à vista ou de 15% para pagamento em até 12 parcelas. Tributos como IPTU, taxa de coleta de lixo, Alvará, ISSQN, penalidades pecuniárias e demais tributos podem ser negociados. Devedores com contas acima de R$ 100 mil podem parcelar o tributo em até 48 parcelas, mas sem desconto.

Ficou interessado (a)? Você pode participar do Desconta, de forma online, por meio do cascavel.atende.net, inclusive por meio da assistente de inteligência artificial, a DARA, ou ainda presencialmente na Secretaria de Finanças, que fica no térreo da Prefeitura, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, sem intervalo para o almoço.



