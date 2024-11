Programa de extensão universitária da Itaipu vai impactar 60 municípios do PR e MS

Nesta segunda-feira (18), a Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec deram um passo importante no Programa de Extensão para a Sustentabilidade Territorial. Durante a cerimônia em Foz do Iguaçu, foram entregues 560 computadores para projetos de extensão vinculados a 16 universidades, com investimentos que totalizam R$ 25,3 milhões nos próximos 20 meses.

O programa beneficia 60 municípios do Paraná e Mato Grosso do Sul, com foco no desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação. Ao todo, selecionou-se 208 projetos de 965 bolsistas (professores e alunos). Cada iniciativa receberá, em média, R$ 83 mil para fomentar ações alinhadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Equipamentos e Parcerias Estratégicas

Os notebooks entregues auxiliarão os bolsistas na execução das iniciativas, que abrangem áreas como educação ambiental, gestão de bacias hidrográficas, agricultura familiar, energias renováveis, plantas medicinais, piscicultura e comunidades tradicionais, entre outras.

Carlos Carboni, diretor de Coordenação da Itaipu, destacou o impacto abrangente do programa:

“O alcance desse projeto é imensurável. São quase mil bolsistas cujos trabalhos vão reverberar em outras pesquisas e contribuir para diversos campos da ciência.”

Papel das Universidades no Desenvolvimento Regional

Representantes das universidades estaduais e federais reforçaram a importância do apoio da Itaipu e do Itaipu Parquetec. Alexandre Weber, reitor da Unioeste, elogiou o papel das instituições no desenvolvimento das comunidades. Além disso, reitores e gestores de diversas universidades destacaram como a formação de uma rede de bolsistas pode gerar mudanças significativas.