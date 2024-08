Programa da Sanepar vai levar água de qualidade para 2 mil famílias rurais

Além de manter o abastecimento de água para 100% dos moradores das cidades, a Sanepar também quer garantir o acesso à água potável para pequenas comunidades rurais do Paraná. Desde o início 2024, em parceria com os municípios, a empresa está atendendo 31 comunidades em todo o Estado, beneficiando quase 2 mil famílias que moram em áreas distantes dos centros urbanos.

Uma parte destas comunidades está localizada nas regiões Oeste e Sudoeste, onde a Sanepar, neste ano, firmou convênio com oito municípios. Eles serão atendidos com projetos, equipamentos de bombeamento e com tubulações que, se colocadas em linha reta, alcançam a extensão de 93,3 quilômetros. Os investimentos para atender estas comunidades são de mais de R$ 4,5 milhões, sendo em torno de R$ 1,6 milhão das prefeituras e R$ 2,9 milhões da Sanepar.

Nas comunidades de Pérola do Oeste, Dois Vizinhos, Cascavel, Pato Branco, São Jorge do Oeste, Ramilândia e Santo Antônio do Sudoeste a implantação está em andamento e devem receber o sistema de abastecimento de água até o ano que vem, beneficiando 348 famílias.

A Comunidade Estrada Malvina, em Jesuítas, é também um dos locais em que o saneamento será implantado neste segundo semestre. As 22 famílias aguardam o fim das obras para ter acesso a água potável de qualidade. O poço está perfurado e as tubulações já chegaram. A expectativa é de que as obras de assentamento da tubulação iniciem no próximo mês.

A chegada da água potável é aguardada com ansiedade. Márcia Cristina Toledo diz que no sítio onde mora a família é abastecida por mina d´água que em períodos de estiagem quase chega a secar. Ela também conta que nem em época de chuva a situação é melhor. “A gente passa apuro com a água, principalmente em época de seca. A gente acredita que vai melhorar bastante com uma água de qualidade para beber e cuidar das crianças”, comenta.

Andréia Oliveira Pereira também é moradora da Estrada Malvina e diz que no sítio em que mora a mina tem água suficiente para atender as necessidades da família e dos animais da criação. Mas, para ela, o problema é a qualidade para o consumo da família que, acredita, será solucionado com a instalação da rede de água. “Agora com o poço, acho que vai melhorar. Dá mais qualidade para todo mundo. Tem sítio aqui na Estrada que não tem água, então vai ter mais conforto tanto para eles, como para a gente também”, diz.

O Programa de Saneamento Rural é uma parceria entre as prefeituras, o Governo do Estado e a Sanepar. “Pela parceria, a Sanepar fornece estudo técnico, materiais hidráulicos, equipamentos eletromecânicos, treinamento, apoio técnico, e, em contrapartida, o município participa com a disponibilização do manancial de abastecimento, mão de obra e insumos de construção civil”, explica a gerente geral da Sanepar Rita Camana. A empresa também atua no treinamento e organização das comunidades para operar o sistema rural.

Fonte: AEN