Programa Casa Fácil ultrapassa 100 mil famílias impactadas

Paraná - Desde o seu lançamento, em 2019, o Programa Casa Fácil tem sido um marco na política habitacional do Paraná, beneficiando milhares de famílias e promovendo desenvolvimento urbano em todo o estado. Com um total de 102.903 famílias impactadas, o programa construiu 85.014 moradias e realizou 17.889 regularizações fundiárias, se tornando um modelo de sucesso para outras regiões do Brasil.

Expansão e Investimentos no Setor Habitacional

Através dessa iniciativa, o Governo do Paraná aportou diretamente R$ 1,2 bilhão no setor habitacional, além de movimentar investimentos na ordem de R$ 17,2 bilhões no setor da construção civil. A abrangência do programa é significativa, alcançando 365 dos 399 municípios paranaenses, gerando não apenas moradias, mas também empregos e crescimento econômico para o estado.

Objetivos do Programa: Moradia para Todos

Executado pela Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), o Programa Casa Fácil tem como objetivo principal viabilizar a construção de moradias em municípios de diferentes portes, da capital até as cidades menores. Uma das principais características da iniciativa é a concessão de subsídios de R$ 20 mil para famílias com renda de até quatro salários mínimos, garantindo o acesso à moradia digna para a população de baixa renda.

Parcerias e Investimentos Futuros

Em um evento recente, o governador Carlos Massa Ratinho Junior renovou o contrato com a Caixa Econômica Federal, destinando R$ 600 milhões para a continuidade das ações do programa. Durante o evento, o governador também firmou um convênio de US$ 187 milhões (aproximadamente R$ 1,13 bilhão) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a execução do Programa Vida Nova.

Este projeto tem como foco a construção de moradias para populações em situação de vulnerabilidade social, como moradores de favelas, assentamentos precários e áreas de risco. As famílias serão realocadas para novos empreendimentos, enquanto as áreas desocupadas serão recuperadas ambientalmente. O projeto também prevê acompanhamento social com o envolvimento de diversas secretarias estaduais.