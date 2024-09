Voo 2283: Cenipa divulga o resultado preliminar do acidente nesta sexta-feira

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) realiza nesta sexta-feira (6), a partir das 17h, uma coletiva de imprensa para divulgar as informações preliminares do andamento das investigações sobre o acidente aeronáutico envolvendo a aeronave da empresa Voepass, que caiu no dia 9 de agosto, na cidade de Vinhedo (SP). Ao todo, 62 pessoas – entre passageiros e tripulantes – morreram na queda.

A coletiva foi confirmada pela FAB (Força Aérea Brasileira) e contará com a presença do chefe do Cenipa, Brigadeiro do Ar Marcelo Moreno, e demais investigadores do Centro. A coletiva será realizada na sede da Cenipa e será aberta aos jornalistas credenciados de órgãos de imprensa do Brasil e de outros países.

Possíveis causas

Três hipóteses estão sendo consideradas para explicar o acidente. A primeira é a possibilidade de formação de gelo nas asas, apoiada pelos boletins meteorológicos do dia e por um acidente similar registrado nos Estados Unidos há 30 anos. A segunda hipótese é que o acidente tenha sido causado por danos antigos provenientes de um “tailstrike”, quando a cauda do avião toca a pista, ocorrido em março deste ano. Já a terceira possibilidade aponta possíveis problemas no sistema de ar-condicionado da aeronave, relatados por pilotos anteriores o que teria comprometido a refrigeração da cabine.

Paralelo a isso, a Polícia Civil de São Paulo, por meio da Delegacia de Vinhedo, instaurou inquérito policial para investigar o acidente aéreo. As diligências estão em andamento com o objetivo de esclarecer os fatos e devem ser divulgadas no prazo de trinta dias do ocorrido, ou seja, até o dia 9 de setembro.

Comoção nacional

A queda do Voo 2283 causou uma grande comoção nacional pela gravidade do acidente. Logo após a queda, imagens gravadas na região de Vinhedo circularam pelas redes sociais retratando o exato momento da pane do avião ainda no ar ainda e na sequência a queda que durou apenas cerca de um minuto. Desde a queda até a retirada dos corpos e a liberação foram dias e trabalho de um grande grupo de profissionais.