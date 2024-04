Presidente do TRE-PR acompanha atendimentos a eleitores da Apae

Alunos com idade superior a 15 anos atendidos pela Apae de Cascavel, vão poder solicitar ou regularizar o Título Eleitoral nesta quinta e sexta-feira.

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná vai realizar o atendimento com o propósito de facilitar o acesso aos serviços eleitorais, como alistamento eleitoral e a revisão de transferência do Título de Eleitor.

O presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson vai acompanhar a ação de perto, em Cascavel.

A inclusão de pessoas com deficiência é um dos principais eixos da atual gestão do TRE-PR. O objetivo é incentivar que as pessoas com deficiência atuem como eleitores, mesários e também como candidatos nas eleições.

No início do ano, o TRE-PR promoveu uma audiência pública e ouviu as entidades que representam pessoas com deficiência sobre as suas necessidades.

A partir dessas tratativas iniciais, decidiu-se por facilitar o acesso aos serviços eleitorais, levando guichês para dentro de algumas instituições em todo o estado. O TRE-PR fará o atendimento na Apae nos dias 2 e 3 de maio, das 9h às 16h. (Fonte: Comunicação APAE e Imprensa TER-PR)