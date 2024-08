Prefeitura reforça que VoePass é responsável por informações e translado das vítimas

A administração do Aeroporto Regional do Oeste – Coronel Adalberto Mendes da Silva, em Cascavel, esclarece que as informações sobre o translado das vítimas do voo 2283 é de responsabilidade da Companhia Voepass, assim como o suporte médico e psicológico aos familiares.

Um plano de emergência foi implementado pelo aeroporto logo após o acidente com a aeronave que saiu de Cascavel e caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Ainda na sexta-feira (9), a gestão do aeroporto disponibilizou atendimento médico e psicológico aos familiares que se deslocaram ao aeroporto e prestou todo o suporte necessário.

Neste momento, a administração do aeroporto está atuando para garantir o máximo de privacidade às famílias que irão receber seus entes queridos. Para isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM) farão a escolta dos veículos com as urnas funerárias até o local do velório.

Fonte: Secom