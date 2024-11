Prefeitura divulga programação de Natal com abertura no aniversário da cidade

Cascavel – A Prefeitura de Cascavel prometeu um Natal espetacular e histórico para a comunidade e a programação cultural para a festa está à altura de uma celebração em grande estilo. E o melhor: gratuita e acessível para todos os cascavelenses.

A abertura do chamado Natal dos Pioneiros será tradicionalmente no dia do aniversário da cidade, no feriado municipal de 14 de novembro, quando Cascavel completará 73 anos. A festa será centralizada em frente à Prefeitura. A partir das 19h, a cantora Vicka dará início aos festejos. A partir das 21h30 será a vez da renomada Família Lima subir ao palco e embalar a noite de celebração. A chegada do bom velhinho também será uma atração especial, aguardada principalmente pelos pequenos. A cada ano, a chegada do Papai Noel se torna um mistério que as crianças adoram desvendar.

Ainda pela manhã, Cascavel terá o tradicional Almoço dos Pioneiros, a partir das 11h, no Clube Tuiuti, com o artista Gustavo Zago.

O Natal deste ano, desenvolvido pela Secretaria de Cultura, busca homenagear os pioneiros e resgatar a memória local. A temática escolhida para 2024 ressalta o espírito de pioneirismo que moldou a história de Cascavel. A decoração também será acesa dia 14 de novembro, iluminando toda a cidade no clima natalino.

Programação

A partir do dia 16 de novembro, começarão as atrações culturais descentralizadas. A abertura será às 19h30, no Palco Arena, no Calçadão, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, com a apresentação épica da Banda Sinfônica Maestro Morales.

No dia 17, às 11, a apresentação será na Feira do Teatro, com a atração “Canções para o caminho interior”. Já às 19h30, será no Palco Arena, com o grupo Populares Mulheres do Brasil.

A programação cultural também fará uma turnê pelas escolas da rede pública Municipal de Ensino. As atrações, ainda em definição, passarão por 18 escolas para levar o espírito natalino e de festa entre as crianças.

Programação de Natal

22/11 – 19h30 – Palco Arena

Coral Infantil Cia da Música

Class Dança

23/11 – 19h30 – Palco Arena

Coral Rouxinol

24/11 – 11h – Feira do Teatro

20h – Palco Arena

Participantes do Festival Estudantil

29/11 – 19h30 – Palco Arena

Coral da Educação do Tempo Integral

30/11 – 19h30 – Palco Arena

Cyro Bittencourt

1º/12 – 11h – Feira do Teatro

Dança Inclusiva

Palhaça para Todos

Coral da Educação do Tempo Integral

19h30 – Palco Catedral (Palco será montado na Vila do Noel)

Espetáculo Doce Natal Encantado

06/12 – 19h30 – Palco Arena

Coral do ETI

Coral Globoaves

Coral Novos Cantos