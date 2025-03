Prefeitura de Cascavel faz “pente-fino” nos 12,7 mil benefícios do Bolsa Família

POLICIAL

Homem é preso após confessar assassinato de familiar a facadas em Toledo

Um homem foi preso no início da madrugada desta quinta-feira (20) em Toledo, suspeito de matar um familiar a facadas. O crime ocorreu na Rua João Pessoa, no Jardim Europa. Conforme as informações, a Polícia Militar foi acionada por volta das 00h15, com relatos de uma briga em via pública. Ao chegarem no local, os […]