Prefeitura de Cascavel está impedida de ‘desafetar’ e vender 31 terrenos públicos

A Prefeitura de Cascavel sofreu mais uma derrota judicial no caso que envolve a desafetação e venda de 31 terrenos públicos. Em decisão recente, a Justiça determinou que o processo de venda dos imóveis seja interrompido e que os terrenos permaneçam como patrimônio público. A ação foi movida pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), que obteve uma sentença favorável do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca na última sexta-feira, 18 de outubro.

Decisão Judicial

O MPPR, por meio do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema) e da 12ª Promotoria de Justiça da Comarca, entrou com uma ação civil pública em agosto de 2023. O órgão argumentou que o município enviou um projeto de lei à Câmara de Vereadores com o objetivo de desafetar 58 imóveis para vendê-los. Desses, 28 eram áreas institucionais, dois faziam parte do Parque Ecológico Municipal Paulo Gorski, e um era uma reserva biológica.

Esses terrenos possuem destinação legal específica, de acordo com a Lei 6.766/1979, que proíbe a alteração de sua finalidade. Além disso, a Lei Orgânica de Cascavel impede a venda de qualquer parte de parques municipais. No total, os imóveis somavam mais de 667 mil metros quadrados. Grande parte atendia à proteção ambiental.

Argumentos do Ministério Público

O MPPR alegou que os imóveis não estavam inutilizados ou abandonados e que, mesmo que estivessem, a destinação não poderia ser alterada sem infringir a legislação vigente. O Judiciário aceitou os argumentos e condenou o município a não desafetar ou vender esses terrenos. A sentença reforça a importância de preservar essas áreas para garantir uma cidade sustentável e a qualidade de vida dos moradores.