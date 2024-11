Prefeitura de Cascavel apresenta ao TCE-PR relação de obras em andamento e atrasadas

Outras obras como a abertura e revitalização de vias no entorno do Parque Floresta, iniciada em março de 2022, está prevista para fevereiro de 2025, mas até agora apenas 9,49% foram concluídas, um percentual que indica grandes atrasos em relação ao cronograma inicial.

A construção de Capela Mortuária no Bairro Alto Alegre que teve início em setembro de 2023, já alcançou 89,46% de execução. A obra deveria ser concluída ainda em novembro de 2023, com um investimento de R$ 595.086,76.

De acordo com o relatório, as obras de pavimentação urbana iniciadas em dezembro de 2022 estão em 95,55% concluídas, totalizando um investimento de R$ 23 milhões. A previsão inicial era da conclusão em junho de 2024.

A Prefeitura de Cascavel encaminhou ao TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) a relação de obras em andamento no Município. O relatório também foi publicado em Diário Oficial, onde estão detalhados os projetos em andamento, valores e previsão de entrega das obras. O demonstrativo contempla projetos em setores estratégicos como infraestrutura urbana, saúde, educação e meio ambiente.

A reforma do Hospital da Retaguarda Allan Brame Pinho – Etapa 1, iniciada em abril de 2024 com previsão de término para abril de 2025, apresenta apenas 2,93% de conclusão, um ritmo muito abaixo do esperado para a fase atual.

Entre as obras também foram apresentadas a revitalização do Terminal Rodoviário de Cascavel. Com um orçamento de R$ 19,49 milhões e previsão de conclusão para setembro de 2025, a obra iniciou em abril de 2024 e atingiu 19,25% de execução.

A revitalização da Avenida Carlos Gomes e entorno, com um valor estimado de R$ 51,14 milhões, iniciada em setembro de 2023 está em 34,56% e deveria ser entregue em novembro de 2024. Recentemente, um aditivo no contrato estendeu os serviços por mais quatro meses.

A construção de Escola Municipal Prof.ª Ilizete Santa Bonato Pasini, com investimento de R$ 10,4 milhões, iniciada em março de 2023, com 88,68%, que tinha previsão de entrega em março de 2024.

Projetos ambientais e energia renovável

Entre as obras também estão investimento em sustentabilidade, com a construção de uma usina fotovoltaica que está 78,37% concluída e deveria ser entregue em maio de 2024. Outra é o Parque Ambiental e Centro de Convivência Intergeracional no Bairro Santa Felicidade, que já está em 65,05% de execução e deveria ser concluído em setembro de 2024, com um orçamento de R$ 22,35 milhões.