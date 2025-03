Prefeitura abre vagas para aulas de bolão e bocha aos idosos

Cascavel - Atenção, idosos de Cascavel, que tal fazer um esporte diferente em 2025? A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, abriu as inscrições para as modalidades de Bolão e Bocha para o público 60+.



Os interessados podem se inscrever no Complexo Esportivo Ciro Nardi, no setor administrativo da Melhor Idade ou no administrativo da piscina. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar um documento pessoal e fornecer um número de telefone com WhatsApp.

São 30 vagas disponíveis para cada modalidade. As aulas de bocha são às terças e quintas-feiras, das 08h30 às 10h, enquanto as de bolão são realizadas às segundas e quartas-feiras, no mesmo horário, ambas no Centro de Bolão e Bocha, localizado no Complexo Esportivo Ciro Nardi

Para participar, é preciso ter idade igual ou superior a 60 anos. Mais do que uma oportunidade de praticar esportes, as atividades representam um convite para o bem-estar e a convivência entre amigos.