Prefeito vira tema de festa de aniversário

A criatividade não tem limites quando o assunto é escolher um tema para comemorar a nova idade. Em Cascavel, um jovem de 18 anos resolveu inovar e escolheu o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, como personagem central do aniversário.

Nico, como é conhecido, ganhou a festa surpresa dos familiares e amigos e sempre fez questão de elogiar o trabalho desenvolvido pelo prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos.

O recebeu o jovem em seu gabinete e utilizou as redes sociais para agradecer o carinho. Na oportunidade, Nico Lima ganhou um presente do prefeito: uma camisa do FC Cascavel com o nome do jovem nas costas.