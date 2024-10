Por que Cascavel não aplica o protocolo do Ministério da Saúde?

O CMS (Conselho Municipal de Saúde) que atua na fiscalização e no acompanhamento das ações realizadas pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel) está cobrando a implantação de um protocolo federal no tratamento de pacientes contra a dengue. Depois de discutir o assunto durante as reuniões do conselho, que ocorrem uma vez por mês, eles levaram o assunto à 9ª Promotoria de Saúde que solicitou mais informações ao CMS a fim de analisar a instalação de uma “ação de investigação” acerca do tema.

De acordo com o presidente do CMS, Elton José Munchen, o principal problema é que a Sesau não segue o que diz o protocolo clínico do Ministério da Saúde, que autoriza enfermeiros ou agentes comunitários de saúde a hidratar os pacientes com sintomas e solicitar exames, o que seria uma ação imediata até a consulta com o médico nas unidades de saúde ou nas Upas (Unidades de Pronto Atendimento) e que, agilizaria o atendimento e aliviaria os sintomas dos pacientes que contraíram a doença até o atendimento médico.

Superlotação

O presidente lembrou que neste ano a cidade viveu uma verdadeira “guerra contra a doença”, com serviços de saúde de urgência e emergência superlotados. O ano epidemiológico que terminou em julho deste ano e que começou em agosto do ano passado encerrou com a cidade liderando o número de mortes de todo o Paraná, totalizando 58 óbitos e 32 mil casos da doença.

O grande fluxo de pacientes em busca de atendimento inflou o sistema de saúde que teve que abrir um ambulatório extra de atendimento no Hospital de Retaguarda e ainda demandar leitos nos hospitais públicos. “Passamos por um grande caos durante a epidemia, inclusive no atendimento dos profissionais com muita espera e com isso, identificamos os problemas e o conselho definiu que seja implantado o protocolo do ministério, que tem uma atuação multiprofissional”, explicou.

Elton reforçou ainda que o conselho acompanha os trabalhos e sabe que está faltando profissionais em todas as áreas, mas que o protocolo do Ministério vem neste sentido, sendo que o Município infelizmente deixou de lado os outros profissionais que atuam também junto destes protocolos que o Ministério da Saúde prevê e que poderiam ajudar, entre eles, os enfermeiros e os agentes comunitários de saúde que estão em contato direto com a população.

Plano de ação

Segundo Elton, durante as reuniões do Conselho o próprio secretário municipal de saúde teria dito que a equipe médica do município não quer aceitar o protocolo do Ministério da Saúde e que, por isso, ele não teria sido implantado. Diante da negativa, o conselho solicitou que a Sesau elabore um plano de ação para o ano que vem, mas o retorno veio novamente sem este protocolo, situação que será resolvida na próxima reunião do conselho. “Vamos tratar disso em plenária na próxima reunião, já que tem um parecer que o conselho não aceita se não fizer dentro dos protocolos do Ministério da Saúde para incluir toda mão de obra que a gente tem disponível e capacitado dentro do município de Cascavel”, salientou. Além disso, o Conselho também encaminhou ao Coren (Conselho Regional de Enfermagem) um documento explicando a situação e que na resposta ao CMS deixou claro que “repudia as ações que impeçam a atuação da enfermagem com liberdade e autonomia”.

Falta profissionais

Outro ponto apontado pelo presidente é a questão da falta de profissionais. Nesta semana, o TCE (Tribunal de Contas do Estado) determinou que a Prefeitura de Cascavel utilize meios alternativos para convocar os candidatos de concurso e outros meios à comunicação das convocações. “Até questionei o secretário que convoca dois mil profissionais, não repõe nem a metade disso, mas que não identifica que o chamamento está errado”, disse ele.