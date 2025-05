Populares filmaram fio "pegando fogo" antes da tragédia

A tragédia que resultou na morte de um homem eletrocutado na noite desta sexta-feira (09), no Bairro Brasília, em Cascavel, gerou forte comoção e levantou questionamentos sobre o tempo de resposta das autoridades responsáveis. Moradores relataram que, cerca de 20 minutos antes do acidente, entraram em contato com a Companhia Paranaense de Energia (Copel) para informar sobre um fio elétrico caído e pegando fogo na Rua Haiti no Bairro Brasília. Praticamente todo o bairro ficou sem energia elétrica por conta da situação.

Um vídeo gravado por um vizinho mostra claramente o cabo em chamas próximo ao chão. Nas imagens, moradores alertam sobre o perigo e afirmam que já haviam feito contato com a Copel. A vítima, que morava a uma quadra do local, teria ido verificar a situação quando acabou sendo atingida por uma descarga elétrica. O homem entrou em combustão e sofreu eletrocução contínua até a chegada dos socorristas. Infelizmente, nada pôde ser feito.