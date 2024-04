Ponte sobre o Rio Melissa, na PR-180, será reconstruída em Cascavel

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que um dos muros de concreto de sustentação das vigas da ponte sobre o Rio Melissa, na PR-180, em Cascavel, no Oeste, rompeu na madrugada desta sexta-feira (19), em função das chuvas recentes. A estrutura está localizada no km 313,48 da rodovia, em trecho não pavimentado, e estava prestes a passar por uma reforma completa. Inclusive uma das etapas era a demolição da ponte antiga, mas o rompimento acelerou o processo.

As obras na ponte sobre o Rio Melissa estavam na fase de construção de vigas de concreto no canteiro de obras, com os serviços sendo priorizados para garantir a retomada do tráfego no local. O próximo passo envolve a concretagem das vigas e a construção do novo tabuleiro.

A ponte colapsada tinha 6 metros de largura e apenas uma faixa de rolamento. Com a nova obra, ela passará a ter 11 metros de largura, com duas faixas, acostamentos externos e novos guarda-rodas. O prazo de execução da obra é de 30 dias.

A alternativa de desvio sugerida é por vias municipais próximas:

A reestruturação dessa ponte está contemplada em um contrato de manutenção de 13 pontes em rodovias administradas pela Superintendência Regional Oeste do DER/PR, em um investimento de R$ 11.239.924,41

Serão beneficiados diretamente 17 municípios, além do tráfego de longa distância. São eles: Cascavel, Toledo, Palotina, Marechal Cândido Rondon, Jesuítas, Iracema do Oeste, Formosa do Oeste, Ouro Verde do Oeste, São Pedro do Iguaçu, Terra Roxa, Santa Helena, Diamante d’Oeste, Nova Aurora, Quarto Centenário, Boa Vista da Aparecida, Três Barras do Paraná e Francisco Alves.

Todas as pontes podem ser localizadas neste mapa, na aba CP 197/2022, em referência ao edital da obra.

