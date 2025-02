Pix na conta!!FC Cascavel vence o América e avança na Copa do Brasil

Com uma marcação consistente e sem sustos o FC Cascavel assegurou a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil com a vitória por 1 a 0 sobre o América Mineiro. A partida marcou a reestreia do técnico Tcheco, que teve uma semana para ajustar o time. Com a classificação, o time já soma R$1,830 mi em premiação. O jogo da segunda fase será disputada entre os dias 5 e 12 de março e o Cascavel terá que jogar fora de casa.

O Jogo

A partida começou truncada no meio-campo, com várias faltas. Com um posicionamento mais defensivo, o time da casa iniciou tentando os contra-ataques, com o experiente Libano, pelo lado direito, sendo a melhor opção. O primeiro chute a gol do Cascavel só aconteceu aos 10 minutos, com Robinho mandando por cima da trave.

Aos 15 minutos, foi a vez do time mineiro usar o contra-ataque e chegou ao gol, mas a arbitragem marcou o impedimento. Depois disso, o jogo ficou ainda mais truncado, com as marcações prevalecendo. O Cascavel só voltou a ameaçar aos 30 minutos, também de fora da área. Desta vez, foi Josiel quem finalizou por sobre o gol.

Se estava difícil chegar com alguma jogada, foi na bola parada que o FC Cascavel abriu o marcador aos 31 minutos. Após cobrança de escanteio, Geovane desviou e Lucas Serafini apareceu na segunda trave para marcar, Cascavel 1 a 0.

O gol abalou o América que não conseguiu criar oportunidades diante da forte marcação apresentada pelo Cascavel.

No segundo tempo o Cascavel seguiu com a tática de esperar a chegada do adversário para sair em contra-ataque. Logo com um minuto de jogo, João Pedro teve uma ótima chance dentro da área, mas chutou para fora. Três minutos depois o camisa 7 teve outra chance da entrada da área, mas mandou por cima.