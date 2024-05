Pé na Faixa: Transitar incentiva respeito entre condutores e pedestres

Com o tema “A paz no trânsito começa por você”, a campanha Maio Amarelo está com ações em todo o Brasil para incentivar um trânsito cada vez mais seguro em nossas vias.

E nesta quinta-feira (16), a Transitar, em parceria com o Cotrans, realizou uma ação já bastante conhecida do público cascavelense: a Pé na Faixa. De maneira lúdica e muito informativa, agentes reforçaram a importância do respeito entre condutores e pedestres.

Segundo a encarregada do setor de Educação de Trânsito da Transitar, Luciana de Moura, o foco é estimular a correta utilização da faixa de pedestres e o hábito dos motoristas darem preferência ao pedestre na faixa. “É muito importante que as pessoas se conscientizem e se coloquem também no lugar do pedestre, porque todos estão com pressa, mas quando você está como pedestre, como você gostaria de ser tratado. Então é sobre esse tema que a gente precisa conversar. É sempre se colocar no lugar do outro e praticar a empatia”, pontua.

A atividade foi realizada na Rua Minas Gerais, na região central de Cascavel, que já foi cenário de um atropelamento de um estudante.

Além dessa ação, o Maio Amarelo ainda prevê mais atividades em outras vias, terminais, instituições de ensino e empresas ao longo deste mês. O intuito é usar o tripé da engenharia, educação e fiscalização para garantir a mais segurança no trânsito cascavelense.

Fonte: Secom