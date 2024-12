Patrulha Maria da Penha: Festas de fim de ano aumentam casos de violência contra a mulher

A Guarda Municipal de Cascavel atua intensamente no combate à violência contra a mulher e a proteção de todas as cascavelenses. Esse serviço é realizado por meio da Patrulha Maria da Penha, que trabalha como uma rede de proteção às mulheres no Município.

Com campanhas educativas, palestras em escolas, em unidades de saúde, Cras, além do trabalho da própria imprensa, o número de atendimentos quase triplicou e com isso mais mulheres quebraram o ciclo de violência. Em 2023 foram 337 ocorrências e neste ano, até agora, foram 968 chamados atendidos, um aumento de 661 casos, principalmente devido às denúncias.

Segundo a inspetora da Patrulha Maria da Penha Josane de Fátima da Silva, as festas de fim de ano também acedem um alerta, pois as confraternizações podem ser tornar conflitos e agressões às mulheres. “É a época que mais tem violência doméstica. Na maioria do casos, há ingestão de bebida alcoólica, drogas e acabam batendo na companheira, na mãe ou numa parente próxima. Além disso, há situações de ciúmes que geram a discussão e depois agressão”, pontua.

Por isso, vale o alerta. Se você presenciar qualquer discussão, não titubeie e faça a denúncia. Essa simples ação de enfrentamento pode salvar uma vida. A Patrulha Maria da Penha atende pelo número 153 em Cascavel. “Geralmente quem denuncia são os vizinhos, amigos e familiares, portanto, não se cale, pois são poucas as vítimas que denunciam. Às vezes, é preciso alguém de fora. Faça a diferença”, pontua a inspetora.

De acordo com os dados da Patrulha Maria da Penha, a maioria dos atendimentos é em relação à violência física, mas tiveram dois casos de feminicídio no Município. Duas mulheres que tiveram a vida ceifada prematuramente em razão da violência. Além disso, também foram registradas quatro tentativas de feminicídio. Os quatro autores, inclusive, estão presos.