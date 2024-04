Passageiro morre após colisão seguida de tombamento na BR-277

Na noite da última terça-feira (23), um grave acidente foi registrado na BR 277, resultando em um tombamento seguido de derramamento de carga no km 128 da rodovia, na serra de São Luiz do Purunã, em Campo Largo.

Um caminhão e uma caminhonete, ambos trafegando no mesmo sentido da rodovia colidiram. A caminhonete, ao se deparar com obras no km 125 e a fila de veículos formada, imobilizou-se no km 128. No entanto, o caminhão não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão e, na tentativa desesperada de desviar dos veículos parados, saiu de pista pela faixa da esquerda.

O desvio de trajetória resultou no tombamento do caminhão, fazendo com que uma das bobinas que transportava caísse sobre o teto da caminhonete. O impacto foi devastador, causando a morte de uma vítima e deixando outras duas pessoas feridas.

A identificação da vítima fatal e pessoas feridas não foi repassada à imprensa.

Via: SOT/Foto: Divulgação