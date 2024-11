Parque das Águas de Toledo oferta, neste sábado (9), exames médicos gratuitos

Neste sábado (9), a Prefeitura de Toledo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel), oferecerá exames médicos gratuitos no Parque das Águas. Exige-se estes exames para todos os frequentadores que desejam utilizar as piscinas do espaço, garantindo a segurança e o bem-estar dos usuários.

A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Saúde e ocorrerá das 8h às 12h, na recepção do parque, nas imediações do Parque dos Pioneiros. No total, 1.000 exames médicos estarão disponíveis para a população. O atendimento ocorrerá por ordem de chegada. Esta é uma das últimas oportunidades de realizar o exame neste ano, com outra ação programada para o dia 7 de dezembro.