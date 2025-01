Parque das Águas de Toledo é opção de lazer neste verão

Toledo - As seis dezenas do concurso 2.812 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio da faixa principal está acumulado em […]

Recreação

Lago Municipal Diva Paim Barth

No domingo (5), o Lago Municipal Diva Paim Barth foi palco do Recreação, primeiro evento do ano da Secretaria de Esportes e Lazer (Smel). A ação foi voltada para as crianças e para as famílias, e teve brinquedos infláveis, camas elásticas, pipoca e aula de dança para movimentar até os adultos. A segurança do local foi garantida por duas equipes da Guarda Municipal com viaturas, que até foram atração com as crianças, que puderam entrar nos veículos para conhecerem as funcionalidades. A estimativa é que aproximadamente 500 pessoas participaram do evento.

O secretário designado de Esportes e Lazer, André Alcará, destacou que o RecreAção foi apenas o primeiro de muitos eventos que a gestão pretende realizar para a população. “É uma tarde muito agradável com a participação das famílias de Toledo. Agradecemos a participação de todos que vieram prestigiar a ação do município”, ressaltou André.

Silvano, que foi com a família no evento e levou os filhos, Ariel, Aurora e Bento, disse que ficou sabendo sobre pelas redes sociais da prefeitura e resolveu aproveitar a tarde. “É uma iniciativa muito bacana e a organização está de parabéns. Que mais eventos como esse aconteçam durante o ano”, destacou.

Silmara também levou a família, as crianças e pipoca para passar a tarde. “Está sendo muito legal, pois as crianças estão de férias e é importante ter atividades diferentes para eles fazerem”, explicou.

A população de Toledo pode aguardar novos eventos recreativos e esportivos que serão realizados pela Smel para aproveitar o período de férias. A programação ainda será disponibilizada nas redes oficiais da Prefeitura de Toledo.