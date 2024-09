Paraná terá delegação de 252 integrantes nos Jogos Escolares Brasileiros em Recife

Representantes do Paraná vão participar a partir deste sábado (21) dos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs), em Recife (Pernambuco). O campeonato organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) será realizado entre os dias 21 de setembro e 3 de outubro, com disputas em 19 modalidades. A delegação paranaense contará com 252 integrantes – 213 atletas e 39 técnicos -, participando em todas as modalidades, exceto na ginástica artística masculina.

Durante os 13 dias de competição, 9 mil pessoas entre atletas, técnicos e dirigentes de todos os estados estarão espalhados pela capital pernambucana.

Os atletas que alcançarem as melhores colocações serão selecionados para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que serão disputados na cidade de Bucaramanga, na Colômbia.

No Paraná, as vagas para disputar os Jebs foram definidas em julho, no município de Campo Mourão, no Centro-Oeste, quando aconteceram as finais dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS).

“O Paraná leva para Recife os melhores atletas classificados dos Jogos Escolares do Estado e temos a expectativa dos melhores resultados possíveis em todas as modalidades, buscando no resultado final manter a classificação entre os três primeiros no geral. Acreditamos na eficiência e na qualidade do esporte escolar do Paraná.”, afirma o diretor de Esporte da SEES e chefe de delegação do Estado, Cristiano Barros Homem D’El Rei.

As modalidades são judô, wrestling, atletismo, atletismo adaptado, ginástica rítmica, tênis de mesa, handebol, voleibol, karatê, taekwondo, xadrez, badminton, basquete, futsal, vôlei de praia, ciclismo, ginástica artística e natação.

As disputas começam já neste sábado (21), dia que também marca a cerimônia de abertura, na Arena de Pernambuco.

Confira a programação:

21 e 22/09 – Judô e Wrestling

21 a 23/09 – Atletismo, Atletismo Adaptado, Ginástica Rítmica e Tênis de Mesa

21 a 25/09 – Handebol, Voleibol

25 e 26/09 – Karatê e Taekwondo

28 a 30/09 – Xadrez

28/09 a 01/10 – Badminton

28/09 a 02/10 – Basquete, Futsal e Vôlei de Praia

01 e 02/10 – Ciclismo, Ginástica Artística e Natação

