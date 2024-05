Paraná tem 65 mil crianças esperando por vaga em creche; em Cascavel, são 4.568

O Paraná tem 65 mil crianças à espera de uma vaga em creches. O número é resultado de levantamento da Defensoria Pública do Estado em 243 municípios. Essa realidade representa uma leve melhoria em relação ao ano anterior, quando havia 67 mil crianças na fila, ou seja, uma diminuição de 3%. No entanto, ainda há um déficit significativo, com 38% a menos de capacidade de atendimento em relação à demanda total nos municípios paranaenses.

Conforme pesquisa realizada ao longo de 2023, a previsão de abertura de novas vagas para este ano era de 15 mil em todo o Estado, o que corresponderia a apenas 23% da demanda acumulada no ano anterior. Vale ressaltar que uma nova lei federal, sancionada recentemente, estipula que os municípios devem criar seus próprios meios de divulgação da demanda por vagas em creches. As informações levantadas pelos municípios serão fundamentais para orientar o planejamento da expansão do serviço municipal, considerando critérios como a situação socioeconômica e se a família está sob responsabilidade de uma única pessoa.

Este é o segundo ano em que a DPE-PR realiza o levantamento da fila de vagas em creches. Todos os 399 municípios do Estado foram consultados. A capacidade de atendimento, a previsão de novas vagas para 2024 e o investimento realizado no serviço de creches.

Na capital paranaense, mais de 17 mil crianças aguardam por vagas em creches. Esses dados foram utilizados para embasar solicitações enviadas ao Conselho Estadual de Educação e à Coordenação da Política Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O defensor público Fernando Redede explica que os ofícios requerem medidas para lidar com a falta de uniformidade no planejamento da educação infantil nos municípios do estado.

Em Cascavel são 4.568 crianças

A demanda por vagas nos Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) em Cascavel abrange um contingente significativo de 4.568 crianças. Em nota, a Prefeitura de Cascavel informou que desde o início do governo tem sido uma prioridade ampliar a capacidade de atendimento na Educação Infantil.

Em 2017, um levantamento minucioso foi conduzido em colaboração com todos os Cmeis que possuíam infraestrutura adequada para expandir seus serviços. Ao longo dos últimos oito anos, por meio do Programa Escola Feliz, o Município empreendeu esforços consideráveis, reformando muitos Cmeis, alguns dos quais foram expandidos como parte dessas reformas, e também construindo novas unidades.

Além disso, Cascavel tem buscado fortalecer parcerias com os CEIs (Centros de Educação Infantil) conveniados ao longo dos anos. Também houve o credenciamento de instituições privadas para oferecer vagas às crianças inscritas no Cadun (Cadastro Único). Durante esse período, oito novos Cmeis foram erguidos, incluindo o primeiro voltado para o atendimento em áreas rurais, além do Super Cmei Paulo Marques, que em breve iniciará suas atividades na região Norte. Adicionalmente, dois novos Cmeis estão em construção e têm previsão para serem concluídos ainda este ano. Com isso, o número total de crianças atendidas nos 57 Cmeis de Cascavel alcança atualmente 6.663.