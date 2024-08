Para ajudar a Uopeccan e o Rio Grande do Sul, McDia Feliz 2024 já tem data marcada

Cascavel – A Uopeccan é uma das instituições beneficiadas pelo McDia Feliz 2024 e convida a toda população para participar da 36º edição da campanha, uma das maiores ações de mobilização em prol da saúde e educação de crianças e jovens do Brasil.

Em 2024, o McDia Feliz vai acontecer no dia 24 de agosto (sábado), com a venda dos sanduíches Big Mac que, este ano, terá o valor de R$19,00, pois R$ 1 será destinado ao estado do Rio Grande do Sul.

“O McDia Feliz é uma das maiores campanhas para arrecadação de fundos em prol de crianças e jovens no Brasil e para nós, ele representa muito mais do que um evento anual – é um dia de esperança, de união e de transformação de vidas. Cada Big Mac vendido terá um poder incrível de se transformar em recursos financeiros para nossos projetos e programas que apoiam crianças e adolescentes na luta contra o câncer. Vamos investir na aquisição de equipamentos e no programa diagnóstico precoce”, disse a diretora de Assuntos Institucionais da Uopeccan, Kelyn Aires.

Câncer

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, essa ainda é a doença que mais mata na faixa etária de 1 a 19 anos no Brasil, com o surgimento de um novo caso a cada hora. Por isso, a CEO do Instituto Ronald McDonald, Bianca Provedel, destaca a importância da união e da solidariedade de todos para mudar essa realidade e levar esperança para milhares de crianças, adolescentes e suas famílias em todo o Brasil:

“O McDia Feliz é uma oportunidade para ampliarmos o nosso olhar para o câncer infantojuvenil, para falarmos com nossos filhos sobre solidariedade e esperança. É momento de troca, renovação e sonhos, impactando positivamente a vida de milhares de famílias e contribuindo para a saúde e qualidade de vida de crianças e jovens em tratamento oncológico”.

A campanha faz parte da estratégia de atuação ESG da Arcos Dorados, Receita do Futuro. Além da loja do McDonald’s de Cascavel, a Uopeccan possui pontos de venda em Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Guarapuava.

Doações Rio Grande do Sul

Na edição de 2024 do McDia Feliz, uma parte da renda obtida com a venda de cada Big Mac vendido (R$ 1 de cada sanduíche) será destinada para contribuir com a recuperação dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul. O valor se somará a um Fundo Aberto criado pela Arcos Dorados e administrado pelo Instituto Ronald McDonald, exclusivamente para gerir ações que contribuem com a recuperação do Rio Grande do Sul.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação. Desde sua primeira edição, mais de R$ 400 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.

Sobre a Uopeccan

Desde que iniciou suas atividades, há 32 anos, a Uopeccan (União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer) tem como base a filantropia – sendo credenciada ao SUS (Sistema Único de Saúde), por meio da SESA (Secretaria de Estado da Saúde) e do Ministério da Saúde – na qual necessita de doações, apoio da comunidade e do governo para manter suas atividades, que chegam a custar mais de R$ 15 milhões por mês, totalizando mais de R$ 180 milhões por ano.

Diariamente, centenas de pacientes chegam ao Complexo Hospitalar Uopeccan em busca de tratamento, cura do câncer e demais patologias que a instituição atende. Somente em 2023, foram realizados 438.982 atendimentos, em dados mais precisos, foram 140.997 consultas, 108.033 exames, 17.295 internamentos e pronto atendimento, 108.668 atendimentos multidisciplinares (nutrição, serviço social, fisioterapia, odontologia, psicologia, fonoaudióloga), 37.272 radioterapias, 17.054 quimioterapias e 9.654 cirurgias.

Além disso, o hospital é habilitado para fazer transplantes de fígado,198 desde 2018, medula, 272 transplantes desde 2009 e de rim, que iniciou em setembro de 2023, mas até o momento não teve transplantes. Quando falamos em números de refeições servidas pelo Complexo Hospital e Casa de Apoio, foram 337.151.

Em Cascavel, a oncopediatria é referência em tratamento de crianças e adolescentes para diversas regiões do Paraná e até mesmo de outros estados e países, como Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Argentina, entre outros. Em 2022, 98% dos atendimentos ofertados foram apenas pelo SUS (Sistema Único de Saúde), os outros 2% foram convênios e particulares.

Sobre o Instituto

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald há mais de 25 anos atua para promover a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes, aumentando as chances de cura do câncer infantojuvenil. Para atingir esse objetivo, o Instituto Ronald McDonald trabalha promovendo programas ligados à capacitação de profissionais e estudantes de saúde ao diagnóstico precoce, estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, e projetos que visem a disseminação de conhecimento sobre a causa.

Garanta seu Big Mac

Você já pode garantir seu sanduíche pelos seguintes canais:

Pelo telefone: (45) 99109-2445 ou (45) 2101-7025

E-commerce: https://www.mcdiafeliz.org.br/instituicoes/beneficiadas/9993b68a-fa1d-11ed-83ab-16a8bd231d41/colecao