Palotina passa a fazer parte do circuito da Velocidade na Terra

Indústria

Empresário do Oeste recebem medalha do “Mérito Industrial”

Mais de 450 convidados, incluindo lideranças industriais, empresários e autoridades, prestigiaram a comemoração da Semana da Indústria 2024 na região Oeste, , em ssolenidade promovida pela Fiep (Federação das Indústrias do Paraná), no Tuiuti Esporte Clube, e,m Cascavel, na última semana. A solenidade faz parte da programação que está percorrendo todas as regiões do Estado, […]