Paciente com câncer comemora aniversário com visita e benção de noivado

A comemoração do aniversário da paciente Luana Rivas na Hoesp/Hospital Bom Jesus foi surpresa, com direito a bolo, parabéns, e também a realização de um sonho: a benção do noivado. “Nós sempre falávamos em casar e fazer esse ato religioso foi muito legal, ela ficou sem acreditar que isso estava acontecendo mesmo“, conta o noivo, Cleberson Belino.

Luana enfrenta a primeira internação em um longo período. Ela enfrenta um câncer de colo de útero, diagnosticado em 2023. Os desafios são diários e na Hoesp/Hospital Bom Jesus ela está internada desde o dia 2 de janeiro. O aniversário foi preparado com carinho por toda a equipe do hospital, familiares e amigos. E teve uma participação especial, do Frank, seu melhor “aumigo“. “O Frank faz parte da nossa vida, da nossa relação. Temos um apego muito grande por ele, passou essa batalha junto com a gente e percebíamos que ele estava sentindo falta dela”, diz Cleberson.

Frank foi o responsável por levar as alianças, além de aproveitar a visita para matar a saudade. “Estava com muita saudade dele, a visita me surpreendeu, acalentou meu coração“, diz Luana.

Para que essa visita acontecesse as regras da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) foram seguidas. Foi necessário apresentar a carteirinha de vacinação, atestado veterinário, além disso, ele tomou um banho especial para participar do aniversário da Luana. A primeira visita dele foi feita na semana passada e foi ideia da equipe do hospital. “Já conhecia a Luana de outros internamentos, ela me contou do cachorro, mostrou a tatuagem dele e pensei em proporcionar isso já que ela está há um longo período internada. Todos concordaram, a visita foi maravilhosa, ela amou e foi emocionante. Nosso coração transborda alegria. Sempre falo para ela nossa alegria é ver ela feliz”, diz a técnica de Enfermagem, Vanderleia Ribeiro.