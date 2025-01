Obras de modernização da rodoviária avançam e chegam a 41%

Cascavel – O grande e amplo projeto do Terminal Rodoviário, porta de entrada de Cascavel, já está 41% executado. O piso superior já está praticamente pronto, faltando apenas a instalação da rede elétrica. Também foi finalizada a pintura da estrutura metálica, paredes das divisórias das novas salas comerciais e os novos guichês de venda de passagem.

“E, na próxima semana, já vamos iniciar a etapa de instalação da rede elétrica, para que no final de fevereiro, início de março, nós possamos convidar toda a comunidade da rodoviária, isto é, o pessoal que faz a venda de passagem e também o comércio, para ocupar a parte superior. Assim, a gente pode começar a reforma no pavimento térreo”, explica o secretário de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rancy.

O prefeito Renato Silva esteve no local nesta sexta-feira (18) para acompanhar o andamento dos serviços. A obra contempla ainda instalações de elevador e escada rolante que já estão prontos e a praça de alimentação, que está em fase final de conclusão. A parte principal da mudança da Rodoviária de Cascavel é a inversão dos guichês. Todo o comércio e venda de passagens da parte térrea serão transferidos para a parte superior do prédio e no térreo será criada uma grande área de embarque e desembarque. “Isso justamente para que as pessoas que utilizam o transporte rodoviário se sintam mais seguras, porque elas só vão entrar na área de embarque com o ticket através de catracas, onde a gente vai então limitar o acesso aqui da rodoviária”, detalha Rancy.

Estacionamento

O projeto de revitalização da Rodoviária de Cascavel contempla também o aumento no número de vagas para estacionamento e uma passarela coberta de acesso ao Terminal de Transbordo Oeste, além de novo gramado e iluminação.

40 anos

O local, que foi inaugurado em 1987 e desde então nunca mais tinha recebido uma reforma, tem uma movimentação anual de cerca de 2 milhões de passageiros. Mesmo com as obras, o terminal segue funcionando normalmente durante as intervenções.