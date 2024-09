Obra de restauração do monumento à Nossa Senhora Aparecida é finalizada

No último domingo (22), autoridades eclesiais e civis, além da comunidade católica de Cascavel estiveram reunidas para a solenidade de bênção da obra de restauração do monumento à Nossa Senhora Aparecida esculpido pelo artista Dirceu Rosa em 1994.

A cerimônia foi iniciada com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Vaticano, Paraná e Brasil. Os mastros foram inaugurados na mesma oportunidade e a partir de agora as bandeiras, devidamente iluminadas, permanecerão hasteadas em frente à Catedral.

Após a solenidade civil aconteceu o rito de bênção, conduzido pelo Arcebispo Metropolitano Dom José Mário Scalon Angonese.

Sobre o monumento

Inaugurado em 12 de outubro de 1994, o monumento está prestes a completar 30 anos.

Construído em ferro e aço, concreto, argamassa e areia o monumento sofreu a ação do tempo e a manutenção foi necessária, por isso em 2022 aconteceu a primeira etapa de restauração da imagem. Em 2024 foi dada continuidade, com a reestruturação das mãos e dedos do monumento e a revitalização da pintura.

Cinco engenheiros e uma arquiteta trabalharam juntos e voluntariamente na obra: Ricardo Walker, Roseli Aparecida de Souza, Gerson Lorenzi, Cleber Prim, Lucas Tozzi, Roberta Maffessoni. E os pedreiros José de Oliveira e Vanderlei Beiger Novak.

Investimento

O investimento na obra foi de R$ 105 mil, sendo somente em materiais, tendo em vista que a mão de obra foi doada por parte dos profissionais, escultor, engenheiros e arquiteta.

A aprovação do trabalho e acompanhamento foi feito pelo Conselho Econômico, que na gestão 2023/2024 tem como coordenadora Marizete Pegoraro Buchelt.

Imagem peregrina chegará de helicóptero

No próximo domingo (29) a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida sobrevoará a cidade de Cascavel de helicóptero às 9h e em seguida, às 09h30, chegará ao estacionamento do Colégio Marista, de onde seguirá em procissão até a Catedral, onde será realizada a Missa às 10h.

Ônibus com romeiros da comunidade sairão de Cascavel na próxima quinta-feira com destino a Aparecida, em São Paulo, para buscar a imagem. A Missa de envio dos romeiros será na quinta-feira (26) às 12h15 também na Catedral.

A programação gastronômica da 72ª Festa da Padroeira já está em andamento no salão paroquial da igreja e no próximo domingo haverá o tradicional porco à paraguaia no almoço, com ingressos a R$ 45,00 por pessoa, disponíveis na secretaria da igreja e também com representantes dos movimentos pastorais.

Parte do lucro da festa é destinado às entidades assistenciais de Cascavel: Cemic, Abrigo São Vicente de Paulo, Acas, Apofilab e Recanto da Criança.

Arcebispo receberá imposição do pálio do representante do Papa

Cascavel – Na próxima sexta-feira (27), Dom José Mário Scalon Angonese, arcebispo de Cascavel, receberá o pálio na Catedral Nossa Senhora Aparecida. A cerimônia de imposição da insígnia episcopal será conduzida pelo Núncio Apostólico do Brasil, Dom Giambattista Diquattro, representante do Papa Francisco.

A solene celebração contará com a presença do clero arquidiocesano e bispos do Regional Sul 2.

A celebração será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Catedral, além do Facebook da Catedral e da Arquidiocese.

Pálio

O pálio, derivado do latim pallium, que significa “manto de lã”, é uma vestimenta litúrgica usada na Igreja Católica. Ele consiste em uma faixa de pano de lã branca que é colocada sobre os ombros dos arcebispos. Este pano representa a ovelha que o pastor carrega nos ombros, assim como Cristo fez com a ovelha perdida. Desta forma, podemos dizer que o pálio é o símbolo da missão pastoral do bispo. Além disso, o pálio é destinado aos arcebispos metropolitanos, simbolizando a jurisdição em comunhão com a Santa Sé.

Núncio Apostólico

Dom Giambattista Diquattro, de 70 anos, é um arcebispo de origem italiana de Bolonha que possui uma extensa formação e trajetória na Igreja Católica. Além de ser diplomata, teólogo e canonista, ele foi ordenado sacerdote em 24 de agosto de 1981. Dom Diquattro foi ordenado bispo em 4 de junho de 2005 é mestre em Direito Civil pela Universidade de Catânia e doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. Ele também possui um mestrado em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.

O Núncio Apostólico é o representante do Papa, funcionando como uma espécie de embaixador da Santa Sé. Sua missão é efetivar vínculos e tornar eficaz o diálogo e a proximidade das dioceses e bispos com o Romano Pontífice. A pessoa do Núncio deve promover e estimular o diálogo e as relações entre a Santa Sé e as autoridades do país ao qual ele é enviado. Em relação ao diálogo com o Estado, o Núncio exerce a função de diplomata, papel parecido ao dos embaixadores nos países.