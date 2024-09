Obra chega a 40% e já tem escada rolante

Cascavel – Quem passa pela parte externa da Rodoviária de Cascavel já percebe uma série de mudanças que estão ocorrendo devido à obra que começou em março deste ano com a promessa de transformar o local em um espaço mais agradável e moderno, já que o antigo não comportava mais a quantidade de passageiros da cidade. Mas do lado de dentro, a mudança é ainda mais significativa com a instalação das escadas rolantes, uma das novidades da estrutura que será toda revitalizada, já que recebe mais de dois milhões de passageiros todos os anos.

Mudanças

De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas de Cascavel, Sandro Rocha Rancy, as obras chegaram esta semana a cerca de 40% de conclusão e visualmente estão bem avançadas. “É uma edificação muito bonita e uma obra bastante aguardada por toda a comunidade que espera há anos por esta melhoria, já que o prédio antigo tinha mais de 30 anos; a proposta é de um novo layout, e um dos diferenciais é a escada rolante e ainda três elevadores”, relatou.

Segundo o secretário, as mudanças na parte externa foram pensadas para uma melhor segurança dos passageiros, com novas áreas e um novo formato de estacionamento. “É uma grande reforma, já que são 16 mil metros quadrados de edificação, uma obra de 18 meses que está seguindo dentro do planejado”, relatou. Na parte externa várias mudanças podem ser visualizadas, como vigas que farão parte de uma cobertura que chegará até o local.

Rancy reforçou, no entanto, que obras acabam gerando desconforto e por isso, é importante a colaboração dos passageiros, das empresas e de comunidade, já que a rodoviária está em funcionamento. A próxima etapa agora é concluir a parte interna, tanto no piso inferior quanto no superior, para que seja feita a migração das lojas. “Haverá a migração dos estabelecimentos que estão hoje no térreo vão subir para o pavimento superior porque temos que dar essa mobilidade e acessibilidade às estações de embarque que vão continuar funcionando”, descreveu.

Segundo ele, será feita a troca de acabamento, a previsão é que até o fim do ano a obra chegue a 50%. “Este é o nosso planejamento para fazer essa migração do térreo para o novo pavimento superior lá por fevereiro ou março, justamente porque nós temos aí o final do ano um grande movimento rodoviário”, finalizou. O estacionamento interno está interditado desde março e não tem previsão de ser reaberto.

Sobre a obra

Quem está executando a reforma é a Construtora Longo, vencedora da licitação que ocorreu em janeiro deste ano. Ao todo, serão investidos R$ 19,4 milhões, repassado pela Secretaria Estadual das Cidades por meio de transferência voluntária, quando não há necessidade de o município ter que devolver o valor ao tesouro do Estado. Pelo projeto, a rodoviária irá manter o mesmo padrão atual na parte externa, mas toda a estrutura será reformada, inclusive o telhado que será substituído.

A parte debaixo ficará exclusiva para o embarque e desembarque de passageiros e a parte de cima para as lojas e lanchonetes, diferente do projeto atual que acaba misturando os espaços. A atual estrutura tem dois andares, 32 plataformas de embarque e desembarque por onde passam cerca de 11 mil ônibus todos os meses. O espaço vai ganhar sala de embarque e uma ampla praça de alimentação, para que o possa voltar a ter uma boa condição de atendimento às pessoas que passam todos os meses por ali. O projeto contempla alteração de layout interno, guichês, salas comerciais, terminal de encomendas, sanitários, instalação de catracas, elevadores, escadas rolantes, acessibilidade interna e externa, esquadrias, sistema elétrico e estacionamentos.

Desde 1987

O Terminal Rodoviário Dra. Helenise Pereira Tolentino foi inaugurado em 1987 e desde a sua inauguração nunca passou por uma reforma considerável, sendo um pedido bastante antigo da comunidade, já que não acompanha mais a demanda e o crescimento da cidade e da região. Além disso, nos últimos anos o local acabou sendo palco de várias situações perigosas, principalmente após a morte de um idoso no banheiro. O espaço também acaba abrigando uma grande quantidade de moradores em situação de rua, o que preocupa toda a comunidade.