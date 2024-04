OAB Cascavel protocola pedido de desagravo público em desfavor de Promotor

A OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cascavel) protocolou, na manhã desta sexta-feira (26), um pedido de desagravo público em desfavor do Promotor de Justiça, Thiago Trevizoli Justo, que, no último dia 23/04, durante sessão do Tribunal do Júri em Cascavel, proferiu insultos graves, atacando diretamente o advogado Renan Pacheco Canto, a banca de defesa, e a advocacia como um todo (clique aqui para ver o vídeo).

A Subseção teve ação enérgica e célere, divulgando nota de repúdio logo após o ocorrido e direcionando todo o apoio ao advogado Renan, por meio da Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais. O protocolo do pedido de desagravo público, cujo processo é o número 4322/2024, é o segundo passo efetivo da OAB Cascavel, que avalia, ainda, outras possibilidades de ação com relação ao episódio.