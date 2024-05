OAB Cascavel lamenta falecimento do advogado Kiko Sefrin

A OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cascavel) recebeu, com imenso pesar, a notícia do falecimento do advogado Kiko Sefrin, aos 54 anos.

Kiko faleceu na Uopeccan (Hospital do Câncer de Cascavel), na manhã desta segunda-feira (13), devido a um tumor no estômago.

Além de atuar no ramo jurídico, Sefrin contribuiu durante anos para o Jornalismo de Cascavel, afinal, seu pai ajudou a fundar os principais jornais impressos da cidade.

A entidade lamenta e presta condolências aos familiares e amigos.