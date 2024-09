O verdadeiro começo

No mundo corporativo, nos deparamos constantemente com metas e realizações. Entretanto, por mais que alcancemos resultados, muitos ainda se sentem desconectados de um propósito maior. Se você busca entender o verdadeiro sentido da sua vida e o impacto que pode gerar na sua carreira e empresa, o ponto de partida é claro: Deus.

A fonte nos ensina que “nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra” (Colossenses 1.16). Sua presença no mundo dos negócios vai além de metas financeiras e reconhecimento. Há uma missão superior que transcende o materialismo e individualismo que dominam o ambiente corporativo. Como destacou Bertrand Russell: “A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito da vida não tem sentido.” No ambiente corporativo, é comum focar no curto prazo e no ganho pessoal. No entanto, direcionar todas as energias para o “eu” limita a verdadeira realização. Você não é o foco. Quando ignoramos o propósito maior, nos distanciamos do plano divino.

Viktor Frankl, renomado psiquiatra, afirmou: “O homem não deveria perguntar qual é o sentido da vida, mas deve reconhecer que é ele quem está sendo perguntado.” No ambiente empresarial, o verdadeiro sucesso não está em perguntar o que você deseja alcançar, mas em compreender como sua vida e seu trabalho podem servir a um propósito maior. O sucesso corporativo, muitas vezes, é medido por metas financeiras, produtividade e expansão. Embora cruciais, esses elementos não são a essência do propósito. Alcançar resultados sem um propósito maior pode gerar vazio. Muitos líderes, apesar das conquistas, sentem-se insatisfeitos. A verdadeira realização vem ao entender que o trabalho é parte de um plano divino. A Bíblia nos lembra: “A vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus; é Ele quem mantém todas as pessoas com vida” (Jó 12.10). Ignorar essa realidade significa caminhar sem direção e não viver o propósito para o qual fomos criados. Tentar descobrir o propósito da vida baseado em desejos próprios é como usar uma ferramenta sem consultar o manual. Somente Deus pode revelar o propósito para o qual você foi criado.

A verdadeira realização, pessoal e profissional, só é possível quando alinhamos nossas ações ao plano divino. Como ensina a Bíblia: “Autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho – o meu caminho – para que vocês descubram sua verdadeira identidade” (Mateus 16.25). Líderes que compreendem esse propósito maior conseguem inspirar equipes e transformar suas organizações. Empresas que operam com base em valores elevados não só atingem metas, como também se destacam em impacto social e sustentabilidade. Muitas empresas buscam fórmulas rápidas de sucesso, mas a verdadeira chave está em alinhar o propósito ao plano de Deus. Sem Deus, o trabalho é vazio.

Ele nos dá a direção necessária para navegar tanto no mundo dos negócios quanto na vida pessoal. Líderes que reconhecem que seus talentos e conquistas fazem parte de algo maior transformam suas empresas e inspiram os que os rodeiam. Ajuste seu foco. Volte-se para Deus e descubra o propósito maior para o qual você foi criado.

