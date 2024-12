Novos deslizamentos mantêm BR-277 interditada na Serra da Esperança

CASCAVEL

Ceasas do Paraná terão funcionamento alterado nos períodos de Natal e Ano Novo

Os mercados atacadistas das Ceasas do Paraná, em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu estarão com funcionamentos diferenciados nas semanas dos períodos de Natal e Ano Novo. Seguindo determinação da Circular da Casa Civil nº 54/2024 e do Decreto do Governo do Estado nº 8113/2024, a Administração Central da Ceasa Paraná estará em recesso de final de ano no período de 20 de dezembro a 3 de janeiro, voltando as […]