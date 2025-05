Novo líder da igreja católica quer dar continuidade às reformas de Francisco

Em 2012 e 2013, visitou o Brasil como padre geral dos agostinianos, palestrando em Guarulhos (SP) e Belo Horizonte (MG). A sua atuação em favor da missão latino-americana reforça expectativas de atenção especial às comunidades brasileiras. Há também informações de que Prevost esteve no Paraná no início dos anos 2000, passando por Curitiba, Ponta Grossa e Rolândia.

Ao assumir o nome Leão XIV, Prevost prestou homenagem ao Papa Leão XIII ( pontificado de 1878 a 1903 ), autor da encíclica Rerum Novarum, marco da Doutrina Social da Igreja. Leão XIII ficou conhecido como o “ papa dos trabalhadores ” e dedicou o fim do século XIX ao Espírito Santo, instituindo práticas devocionais ainda atuais. A nova chancela papal sugere continuidade na defesa dos pobres e no diálogo entre fé e justiça social.

Era 13h07 (horário de Brasília) de quinta-feira quando a tradicional fumaça branca subiu à chaminé da Capela Sistina e anunciou ao mundo que, no quarto escrutínio do Conclave, o cardeal Robert Francis Prevost , de 69 anos, foi eleito o 267° Papa da Igreja Católica, o primeiro americano a ocupar o trono de São Pedro. Escolhido por, pelo menos, dois terços dos 133 cardeais presentes, ele sucede o papa Francisco (1936–2025), que faleceu no último dia 21 de abril.

Roma - “ La pace sia con tutti voi ”. Essas foram as primeiras palavras do Papa Leão XIV , quando apresentado ao mundo na tarde de ontem (8), na Sacada Central da Basílica de São Pedro, no Vaticano .

A escolha de um Papa americano tem um significado simbólico e concreto para as Américas, continente que congrega quase metade dos fiéis católicos do mundo. Ao ascendê-lo à Cátedra de São Pedro, o Conclave não apenas reconhece a vitalidade demográfica e pastoral da Igreja no Hemisfério Ocidental, mas também abre caminho para uma voz mais atuante nas grandes causas sociopolíticas regionais, assim como foi seu antecessor, o Papa Francisco.

Logo após a eleição, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) divulgou mensagem ao novo pontífice. “O Brasil acolhe sua eleição com o coração aberto. Foram dias intensos de oração. Queremos caminhar em comunhão com seu ministério, com espírito sinodal e missionário, para fazer da Igreja cada vez mais uma casa de portas abertas, onde todos se sintam acolhidos, amados e valorizados, especialmente os pobres.”

Escolha histórica

A eleição de Leão XIV surpreendeu muitos observadores que esperavam a escolha de um candidato europeu, como o italiano Pietro Parolin. Com cidadania norte-americana e peruana, Prevost é descrito pela imprensa italiana como “o menos americano dos americanos”, devido à sua longa trajetória missionária no Peru e raízes familiares europeias.

Foto: Vatican News

Perfil

Como primeiro papa nascido nos EUA e vindo de país de maioria protestante, Leão XIV traz na bagagem uma postura reformista, alinhada ao legado de Francisco. Poliglota, tem se posicionado em temas espinhosos:

Pena de morte: declarou-se “totalmente contra” e defendeu a vida em todas as circunstâncias.

Ordenação de mulheres: afirmou que “clericalizar mulheres não resolve necessariamente problemas da Igreja”.

Racismo: repudiou o assassinato de George Floyd e defendeu “igreja antirracista”.

Meio ambiente: chamou à ação concreta, não apenas palavras, na crise climática.

Imigrantes: criticou políticas de deportação e enfatizou acolhimento dos refugiados.

Ideologia de gênero: sugeriu respeito às conferências episcopais locais, sem polarizações.