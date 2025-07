Mega-Sena sorteia R$ 32 milhões nesta quinta

TRÂNSITO

Acidente no Centro de Cascavel envolve quatro carros e deixa dois feridos

Brasil - Um acidente de trânsito envolvendo quatro veículos causou transtornos na manhã desta quarta-feira (09), no Centro de Cascavel, no oeste do Paraná. A colisão ocorreu no cruzamento da Rua Presidente Kennedy com a Rua Manoel Ribas, região de grande fluxo de veículos e com sinalização por semáforo. De acordo com informações, a batida […]