Com apenas 34% executada, obra do Lago Azul tem até agosto para acabar

Cascavel e Paraná - O “sonho” de sair ou chegar em casa com uma rua asfaltada ainda está um pouco distante de ser realidade para os moradores do Bairro Lago Azul. As obras de pavimentação das duas principais ruas do bairro deveriam ter sido encerradas em junho, mas, com apenas 34% executados, a Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) prorrogou por mais 60 dias o prazo da obra, e a empresa tem até agosto para concluir os trabalhos. Quem passa pelo bairro percebe a presença reduzida de máquinas e trabalhadores.

Na Rua Rodrigo de Freitas, a pavimentação asfáltica já foi aplicada, mas ainda falta todo o acabamento, como as calçadas, que foram executadas em apenas parte da via. Já na Rua da Pinguela, nem a pavimentação foi colocada, e os trabalhos, em ritmo lento, preocupam novamente os moradores, já que esta é a segunda tentativa de finalizar as obras iniciadas ainda em 2021.

O secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, informou que na próxima sexta-feira (11) haverá uma vistoria no local com a empresa responsável pela obra, a Executar, de São Paulo, convocada pela secretaria, já que o primeiro prazo era janeiro e agora foi aditado para agosto. “Queremos que a empresa faça primeiro o asfalto, para que depois possamos fazer uma nova medição, e vamos dar uma oportunidade para que a empresa conclua a obra, porque o cidadão está ansioso por essa entrega”, reforçou.

Folador disse que a intenção não é ampliar ainda mais o prazo, a menos que ocorram problemas climáticos, como chuvas. “Falta um pouco de vontade administrativa [da empresa]. Se percebermos que não há avanço, teremos que cancelar o contrato, o que é ruim para os moradores e para o Município, que precisará refazer todo o processo”, afirmou. Além disso, a empresa, que é de outro estado, não tem um canteiro de obras na cidade, o que preocupa ainda mais o Poder Público.

Pavimentação total

O novo secretário, que assumiu a pasta na última sexta-feira (4), anunciou que já está em andamento um novo projeto que prevê o asfaltamento integral do Bairro Lago Azul, abrangendo os outros 88%. “Em 60 dias teremos esses projetos prontos. A verba está garantida e, assim que os projetos forem concluídos, abriremos o processo licitatório”, afirmou. Segundo ele, a previsão inicial é de um investimento de R$ 35 milhões.

Na Rua Lagoa da Pinguela, logo na entrada do bairro, nem há sinal de obra em andamento – Foto: Paulo Alexandre/O Paraná

Mais obras

Folador também disse que, além desse projeto, novas obras estão previstas para Cascavel. Entre elas, a pavimentação da Rua Academia e o alargamento da Rua Universitária, no Bairro Universitário, no valor de R$ 3 milhões; a pavimentação asfáltica e o alargamento da Rua Munique, no Bairro Cascavel Velho, outro pedido antigo da população, no valor de R$ 3,8 milhões, visando o escoamento da safra e o transporte de produtos agrícolas; e no Distrito de Juvinópolis, com valor de R$ 2,5 milhões.

Obra tem vários capítulos e final ainda incerto

Esta é a segunda empresa contratada pelo Poder Público para executar as obras. A primeira empresa, que venceu a licitação no início de 2021, antes da pandemia da Covid, não concluiu os trabalhos. As obras foram iniciadas com previsão de conclusão para março de 2022, mas foram paralisadas diversas vezes. No fim de 2022, a Sesop anunciou a retomada das obras e um novo prazo foi estabelecido, prorrogando a entrega para 2023. Ainda assim, o prazo não foi cumprido, levando o Município a rescindir o contrato por abandono da obra.