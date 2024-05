Novas viaturas para GM reforçam segurança em Cascavel

A Guarda Municipal de Cascavel recebeu, na manhã desta quinta-feira (9), dez novas viaturas que irão reforçar o trabalho de segurança na cidade e no interior. Além de aumentar a capacidade operacional, a renovação da frota garante um policiamento mais ágil e seguro aos agentes da corporação.

São três caminhonetes destinadas à Força Rural, Patrulha Ambiental e Ronda Ostensiva Municipal (Romu), além de sete SUVs para o patrulhamento urbano, Força Escolar e GPOM.

O prefeito Leonaldo Paranhos reforça que Cascavel implantou um programa constante de fortalecimento da Guarda Municipal para ter uma grande estrutura de segurança, e os investimentos não param. Ele destacou que a segurança é um dever de todos e que a Guarda Municipal não tem como foco substituir a Polícia Militar, mas ser parceira no combate à criminalidade.

“Eu considero a segurança a política pública mais difícil. Nós implantamos uma Secretaria de Segurança exatamente para fazer parte dessa engrenagem, que é o desafio de cuidar de uma cidade como a nossa, por exemplo”, afirmou.

O secretário de Segurança e Proteção à Comunidade, Pedro Fernandes Oliveira, afirmou que as viaturas começaram a fazer as rondas hoje.

“O prefeito Paranhos se preocupa, além da segurança pública, com a segurança dos guardas porque permite que o guarda municipal sinta-se seguro e ofereça, no final, segurança pública para a nossa comunidade”, observou.

Para o vice-prefeito, Renato Silva, as viaturas são ferramentas fundamentais para coibir aqueles que ultrapassam os limites da lei.

“Nós estamos dando ferramentas perfeitas para que os nossos queridos guardas, que dão segurança para a nossa sociedade, também estejam seguros. Eles estão preparados para isso e hoje é um exemplo de entregar mais 10 viaturas para a Guarda Municipal”, destacou Renato.

Sérgio Leonardo Gomes, presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), diz que as novas viaturas ajudarão a combater a criminalidade.

“Um dos fatores que vão ajudar muito a combater a criminalidade são as viaturas novas, em condições de executar esse trabalho, com o efetivo que já tem tanto da Polícia Militar e agora com a Guarda Municipal reforçando ainda mais com essa estrutura toda”, destacou.

