Nova rodada de encontros fortalece identidade coletiva dos Núcleos de Cooperação Socioambiental

Foz do Iguaçu - O segundo ciclo de encontros presenciais dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, criado em 2024 pela Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec, vem fortalecendo o senso de coletividade nos municípios do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul. Representantes de instituições públicas, ONGs, associações e sociedade civil têm trocado experiências e aprofundado o conhecimento sobre as ações desenvolvidas por diferentes órgãos.

Itaipu Mais que Energia

Ainda assim, os encontros integram o convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade, pelo programa Itaipu Mais que Energia, e seguem alinhados às estratégias do Governo Federal para enfrentamento das mudanças climáticas. O objetivo é mobilizar coletivamente as instituições parceiras, promovendo qualidade de vida e um futuro sustentável para as comunidades dos 434 municípios atendidos pela usina.

Em Matinhos (PR), no dia 1º de abril, o CCA (Coletivo de Convivências Agroecológicas) apresentou seu projeto voltado à promoção de práticas sustentáveis no Litoral do estado. Segundo Gustavo Jesus Gonçalves, representante do coletivo, “os encontros no Litoral potencializam a atuação no território”. Além disso, os encontros têm servido de espaço para compartilhar conquistas como prêmios, editais vencidos, novos programas e participação em eventos.

A cultura também tem sido destaque nas atividades. Em Curitiba (02/04), o grupo Cordas do Iguaçu, de Tunas do Paraná, realizou a abertura do encontro. Já em Paula Freitas (03/04), o jovem Kedson Braz Gaiteiro apresentou músicas tradicionais da cultura gaúcha.

A juventude também tem marcado presença. Em Paula Freitas, estudantes da Escola Marina Mares de Souza participaram ativamente das discussões conduzidas por Daniele Miroslava Clock, do Senar. Ela destacou o valor da escuta ativa dos jovens: “Eles vão levar esse conhecimento para suas famílias e para a vida. Para o município, é algo muito bom”.